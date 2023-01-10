Сеть "гремит" из-за горячих фото актера.

Сериал "Уэнздей", который продлили на второй сезон, подарил зрителям прекрасное продолжение истории о семейке Аддамс. Вместе с тем он раскрыл с новой стороны актеров, о которых раньше мало кто знал. Один из них - румынский актер Джордж Бурчя (George Burcea), который сыграл дворецкого.

Оказалось, что он угрюм и невзрачен только лишь в сериале. В обычной жизни мрачный дворецкий превращается в знойного красавца. Однако мало кто обращал внимание на внешность актера, ведь все внимание зрителей было приковано к Перси Хайнс Уайту, сыгравшего Ксавье.

Теперь же все изменилось. Сеть "взорвалась" фото с Джорджем Бурчей. Он активно ведет странички в соцсетях и часто делится своими фото.

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Что известно об актере Джордже Бурче

Румынский актер родился 15 января 1988 года. В 2015 году он окончил Национальный университет театрального искусства и кинематографии.

У актера есть жена и дети. Его семейные фото с красавицей-женой и двумя очаровательными дочками вызывают у фанатов восторг. Работа в сериале "Уэнздей" стала одной из самых ярких для Джорджа. До этого он снимался в нескольких фильмах и сериалах, но чаще всего он получал эпизодические роли и его имя даже не указывали в титрах.

Сериал "Уэнздей"

Сериал от Netflix снял американский кинорежиссер Тим Бертон ("Эдвард Руки-ножницы", "Труп невесты", "Мрачные тени"). В сериале рассказывается о годах обучения Уэнздей Аддамс в академии Nevermore.

Стриминговый сервис выпустил подростковый хоррор-сериал с элементами черной комедии 23 ноября. "Уэнздей" (Wednesday) моментально стал хитом. Актеры моментально стали невероятно популярными. История о Уэнздей покорила сердца зрителей, а потому совсем недавно стало известно, что сериал продлили на второй сезон.

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