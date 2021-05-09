Ирина Монатик поделилась в Instagram нежным снимком.

Супруга украинского мультиартиста Димы Монатика, Ирина обнародовала на своей страничке в социальной сети очень нежный снимок.

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Супруги сфотографировались во время отдыха. Ирина предстала в черном мини-платье и полупрозрачной накидке, а Дмитрий позировал в черных кюлотах и белой футболке.

Чувственности фото добавило то, что Монатик слегка наклонил голову к жене, а та его нежно поцеловала в висок.

"Моя любовь", - лаконично подписала фото Ирина.

"Мур", "Очень красивые", "Какие же вы невероятные", "Вы оба - пример, на который хочется равняться", - пишут поклонники в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич