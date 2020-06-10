Сама элегантность: Моника Беллуччи предстала в строгом луке

На снимке Беллуччи предстала в строгом луке со строгими серьгами в ушах и сдержанной прической.

Итальянская актриса Моника Беллуччи поделилась с поклонниками новым черно-белым снимком.

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На снимке Белуччи предстает в пиджаке. В макияже сделан акцент как на губы так и на глаза. У Моники короткая прическа. "Наслаждение солнечным днем", - подписала снимок актриса.

Поклонники Белуччи позитивно оценили фото. "Самая красивая женщина в мире", "Идеальная", - написали в отзывах к фото подписчики актрисы. Автором снимка является знаменитый французский фотограф Патрис ван Малдер, который считает обворожительную актрису своей музой, а также источником вдохновения. "Портрет Моники", - подписал фотограф аналогичный снимок, который выложил у себя в инстаграм.

Как сообщал УНИАН.Lite, итальянская актриса Моника Беллуччи поделилась с поклонниками другим черно-белым снимком. На снимке на Белуччи видны только бретельки.

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