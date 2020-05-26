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Видны только бретельки: Моника Белуччи поделилась пикантным снимком

15:58, 26 мая 2020
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Белуччи поделилась новым сексуальным снимком \ instagram.com/monicabellucciofficiel

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На снимке на Белуччи видны только бретельки. В макияже сделан акцент на глаза, а губы накрашены светлым блеском. На голове у Моники короткий пышный парик черного цвета. "Хорошей недели и продолжайте быть в безопасности в этот период", - подписала снимок актриса.

Поклонники Белуччи позитивно оценили снимок. "Самая красивая женщина в мире", "Идеальная", - написали в  отзывах к фото подписчики актрисы.

Автором снимка является культовый фотограф Винсенто Питерс. В мире искусства его называют одним из лучших фотографов-портретистов современности.

Белуччи позирует на снимке без одежды \ instagram.com/monicabellucciofficiel/

Как сообщал УНИАН.Lite, ранее Моника Белуччи поделилась с подписчиками снимком со своей новой фотосессии. Позировала Моника лежа в самой черной рубашке, полупрозрачных черных чулках и расстегнутом коричневом пальто.

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Теги: #актриса