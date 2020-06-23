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Когда грудь заставляет трещать по швам: модель сделала кожаный топ-корсет хитом продаж (фото)

04:32, 23 июня 2020
Звезды
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В рекламе топа снялась сексапильная мулатка Эшли Илен / фото instagram Fashion Nova

Об этом сообщает Daily Star.

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Сексапильная мулатка Эшли Илен прорекламировала черный облегающий топ Rude Girl Faux Leather Halter Top из искусственной кожи, вырез на передней части которого оформлен перекрестной шнуровкой.

Указанная модель топа продавалась на официальном сайте марки за 48 фунтов. Однако после публикации фото с участием модели корсеты полностью раскупили во всех размерах.

Как сообщал УНИАН, MARUV в откровенном корсете поизвивалась на сцене.

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Теги: #модель