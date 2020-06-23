Когда грудь заставляет трещать по швам: модель сделала кожаный топ-корсет хитом продаж (фото)

Кожаную модель топа с перекрестной шнуровкой в миг раскупили.

Манекенщица популярного модного бренда Fashion Nova снялась в рекламе кожаного топ-корсета с декольте и сделала его хитом продаж.

Об этом сообщает Daily Star.

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Сексапильная мулатка Эшли Илен прорекламировала черный облегающий топ Rude Girl Faux Leather Halter Top из искусственной кожи, вырез на передней части которого оформлен перекрестной шнуровкой.

Указанная модель топа продавалась на официальном сайте марки за 48 фунтов. Однако после публикации фото с участием модели корсеты полностью раскупили во всех размерах.

Как сообщал УНИАН, MARUV в откровенном корсете поизвивалась на сцене.

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