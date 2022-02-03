Девушка призналась, что раньше могла только мечтать о таком.

К команде Victoria’s Secret присоединилась темнокожая модель-трансгендер, блогерша Эмира Диспейн, которая более известна под псевдонимом XOXOEMIRA.

Об этом модель сообщила в своем Instagram.

"Для меня большая честь стать первой темнокожей транс-девушкой, работающей с Victoria’s Secret. В детстве я только мечтала об этом", – подписала она свои фото в красном кружевном белье бренда.

Читайте также"Ангелом" Victoria’s Secret впервые стала пышнотелая модель (фото)Известно, что в 2019 году Victoria’s Secret впервые заключила контракт с трансгендерной моделью Валентиной Сампайо.

До этого в руководстве бренда открыто выступали против подобного. Позже политику компании изменили.

Напомним, ранее сообщалось, что в США планируют снять веб-сериал об известном волшебнике Гарри Поттера, в котором снимутся трансгендеры и небинарные персоны.

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