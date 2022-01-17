На роль матери волшебника ищут "гендерно-неконформную, небинарную, транс-женщину".

В США хотят снять веб-сериал об известном волшебнике Гарри Поттера, в котором снимутся трансгендеры и небинарные персоны.

Об этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, что на роль отца Гарри Поттера Джеймса ищут актера "азиатского, черного, африканского происхождения, этнически неоднозначного, многорасового, коренного, латиноамериканского, латиноамериканского, ближневосточного, южноазиатского, индийского, юго-восточноазиатского или тихоокеанского происхождения". А актрису на роль матери Гарри будут выбирать из "гендерно-неконформных, небинарных, транс-женщин".

Также отмечается, что крестного отца Гари Поттера Сириуса Блэка и его друга Римуса Люпина в сериале смогут сыграть актеры любого пола. А вот на роль предавшего их Питера Петтигрю ищут "гендерно-неконформного, небинарного, транс-мужчину".

Читайте такжеВ спецвыпуске "Гарри Поттера" нашли грубую ошибкуРанее сообщалось, что актор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг пожаловалась на травлю со стороны защитников прав трансгендерных людей.

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