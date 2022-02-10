Рэпер все обвинения отрицает.

Известного американского рэпера Снуп Догга обвинили в принуждении к оральному сексу в 2013 году.

Как пишет TMZ, обвинения выдвинула модель и танцовщица.

По словам женщины, инцидент произошел в конце мая 2013 года после концерта музыканта в Калифорнии. Якобы после шоу сутенер и давний друг рэпера Бишоп Дон Мэджик Хуан предложил подвезти ее домой, но она заснула в машине, а когда проснулась, они приехали не к ней домой, а к нему.

"Она говорит, что проснулась в 4 часа утра на следующее утро, и Бишоп "достал свой пенис из штанов и толкнул его в лицо истца", а также "неоднократно засовывал свой пенис в рот истца", – говорится в публикации.

После этого они отправились на студию к Снуп Доггу, где у модели заболел живот, и она пошла в туалет. Якобы позже к ней зашел музыкант и также принудил ее к оральному сексу.

Снуп Догг все обвинения отрицает, заявляя, что это сплошная ложь. Он считает женщину "охотницей за деньгами".

Читайте такжеСын Елизаветы II может предстать перед судом из-за иска о сексуальном насилии (видео)Напомним, ранее сообщалось, как экс-подруга Мэнсона обвинила его в изнасиловании на съемках клипа 15 лет назад

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