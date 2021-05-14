26-летняя британская модель поделилась с поклонниками новым снимком.

Модель продолжает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Instagram.

Читайте такжеМодель Деми Роуз поделилась горячими фото с отдыха на ИбицеНа новом снимке Роуз позирует на закате солнца и на фоне моря в розовом длинном платье причудливого покроя.

Волосы модель распустила и кокетливо отклонила голову назад.

"Рай это не место, а ощущение", - подписала снимки модель.

Подписчики модели пришли в восторг от ее образа и засыпали модель комплиментами.

Кто такая Деми Роуз

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.

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Автор: Иван Бойко