Модель продолжает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Instagram.
Читайте такжеМодель Деми Роуз поделилась горячими фото с отдыха на ИбицеНа новом снимке Роуз позирует на закате солнца и на фоне моря в розовом длинном платье причудливого покроя.
Волосы модель распустила и кокетливо отклонила голову назад.
"Рай это не место, а ощущение", - подписала снимки модель.
Подписчики модели пришли в восторг от ее образа и засыпали модель комплиментами.
Кто такая Деми Роуз
Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.
Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.
Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.
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