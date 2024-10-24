Тимур Мирошниченко ответил, зарабатывает ли он больше, чем его жена.

Популярный украинский ведущий Тимур Мирошниченко признался, сколько зарабатывает в месяц, и какую сумму тратит на семью. Шоумен также ответил, он или его жена - юрист и блогерша Инна - зарабатывает больше.

Сейчас знаменитости приносит доход реклама в соцсетях, ведение программ на телевидении и выступления на корпоративах, а также выступления на образовательных лекциях. За каждый корпоратив Тимур получает в среднем до 3 тысяч долларов. Таких событий у него преимущественно бывает 2-3 в месяц. Сейчас Мирошниченко не может назвать точную сумму, которую получает ежемесячно, ведь делегировал все вопросы по финансам на своего помощника.

"У меня есть менеджер Сергей, он это все ведет, ценообразование и все остальное. Иногда мне на ФЛП приходит 10 тысяч грн, а иногда это может быть 150 тысяч грн. Как это происходит, кто это платит, я понятия не имею", - отметил телезвезда.

Большую часть дохода Мирошниченко составляет образовательная деятельность. В частности, он выступает на лекциях, конференциях, мастер-классах, где делится собственным опытом. По словам шоумена, ежемесячно он зарабатывает разную сумму, которая колеблется от 7 до 10 тысяч долларов.

Знаменитость добавил, что сейчас на обеспечение семьи, которая состоит из него, его жены и их четырех детей, нужно примерно 400 тысяч гривен в месяц. Тимур точно не знает, кто зарабатывает больше, он или Инна, но предполагает, что у жены меньший доход.

"Мы вместе зарабатываем. От месяца к месяцу (по-разному - УНИАН). По ощущению, пожалуй, больше. Мужчина должен зарабатывать, точка!" - подчеркнул Мирошниченко.

Напомним, ранее Тимур Мирошниченко рассказал о неудачной беременности у жены. Ведущий ответил, как они с любимой пережили этот период.

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