Речь идет об актере Мэттью Перри, который давно известен публике своими пристрастиями к запрещенным веществам.

Американский актер, звезда сериала "Друзья", который сыграл Чендлера, Мэттью Перри поделился пагубными последствиями от алкоголя и наркотиков. Недавно он едва не умер от передозировки. Две недели актер провел в коме под наблюдением врачей. Также он пережил почти полтора десятка операций из-за разрыва толстой кишки. Об этом пишет издание People.

"Когда меня впервые госпитализировали, врачи сказали семье, что моя возможность выжить — 2%. Меня подключили к ЭКМО. Обычно после такого не выживают. В ту ночь пять человек были подключены к аппарату ЭКМО, остальные четверо умерли, а я выжил. Итак, главный вопрос в том, почему? Почему именно я? Должна быть какая-то причина. Может, ты ожил, чтобы рассказать всему миру о последствиях употребления наркотиков, Мэттью? Уже явно не для очередного сезона "Друзей", - цитирует издание слова самого актера.

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Отмечается, что зависимость от наркотиков у Мэттью Перри появилась еще во время работы над сериалом "Друзья". Как он сам признавался в одном из интервью, он даже не помнит съемок нескольких сезонов.

"Я не знал, как остановиться. Если бы полиция пришла ко мне домой и сказала: "Если ты сегодня будешь пить таблетки, то мы отправим тебя за решетку", то я бы начал собирать вещи. Я не мог остановиться, потому что моя зависимость только прогрессировала. С возрастом все становится только хуже", - рассказал Мэттью.

Ранее УНИАН писал, как выглядят актеры сериала "Друзья" спустя 30 лет.

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