Актриса Мерьем Узерли всполошила фанатов интригующим фото

Сама актриса каких-либо комментариев пока не дает.

Актрису Мерьем Узерли фанаты заподозрили в беременности.

Артистка опубликовала в своем микроблоге Instagram снимки, на одном из которых отчетливо виден ее округлившийся живот.

В комментариях поклонники принялись наперебой расспрашивать Мерьем о беременности, однако сама актриса каких-либо комментариев пока не дает.

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Отметим, звезда уже воспитывает шестилетнюю Лару, с отцом которой рассталась еще до ее рождения. О текущей личной жизни Мерьем ничего не известно.

Турецкая актриса Мерьем Узерли получила широкую известность после выхода в свет сериала "Великолепный век. Роксолана", где сыграла главную роль cупругу падишаха Хюррем-султан.

Сейчас Мерьем продолжает сниматься в сериалах, а также ведет блог, где публикует личные снимки и делится некоторыми подробностями своей жизни.

Как сообщал ранее УНИАН, актриса Мерьем Узерли поделилась с поклонниками новыми черно-белыми снимками, на которых запечатлена в стильном луке.

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