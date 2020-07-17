цей матеріал доступний українською

Актриса Мерьем Узерли всполошила фанатов интригующим фото

04:29, 17 июля 2020
Звезды
155 0
Поклонники Мерьем Узерли уже начали ее поздравлять с полодением / Фото instagram.com/meryemuzerlimeryem

Артистка опубликовала в своем микроблоге Instagram снимки, на одном из которых отчетливо виден ее округлившийся живот. 

В комментариях поклонники принялись наперебой расспрашивать Мерьем о беременности, однако сама актриса каких-либо комментариев пока не дает.

Читайте такжеМеган Маркл, Кейт Миддлтон, Билли Айлиш и другие звезды "примеряли" украинскую вышиванку (фото)

Отметим, звезда уже воспитывает шестилетнюю Лару, с отцом которой рассталась еще до ее рождения. О текущей личной жизни Мерьем ничего не известно.

📸 @gabo_photos

Допис, поширений meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

Турецкая актриса Мерьем Узерли получила широкую известность после выхода в свет сериала "Великолепный век. Роксолана", где сыграла главную роль cупругу падишаха Хюррем-султан.

Сейчас Мерьем продолжает сниматься в сериалах, а также ведет блог, где публикует личные снимки и делится некоторыми подробностями своей жизни.

Как сообщал ранее УНИАН, актриса Мерьем Узерли поделилась с поклонниками новыми черно-белыми снимками, на которых запечатлена в стильном луке.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter