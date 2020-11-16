Звезда снялась в чувственной фотосессии, показав лицо с нежным макияжем.

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, известная по роли Роксоланы в популярном сериале "Великолепный век", поделилась с поклонниками серией новых снимков, на которых запечатлена в стильном луке.

Читайте такжеЗвезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли снялась в чувственной фотосессииНа фото 36-летняя актриса изображена с собранными волосами и нежным макияжем, на губах виден нюдовый блеск. На актрисе надет стильный спортивный костюм темно-зеленого цвета со светлыми вставками, а обута она в прозрачные ботинки на каблуках.

Автором фотосессии стал немецкий фотограф Крис Гонц. Фотосет был снят в берлинской фэшн-студии Paris44.

Поклонники актрисы пришли в восторг от ее образа и засыпали звезду комплиментами.

Новости по теме

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН