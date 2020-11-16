Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, известная по роли Роксоланы в популярном сериале "Великолепный век", поделилась с поклонниками серией новых снимков, на которых запечатлена в стильном луке.
Читайте такжеЗвезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли снялась в чувственной фотосессииНа фото 36-летняя актриса изображена с собранными волосами и нежным макияжем, на губах виден нюдовый блеск. На актрисе надет стильный спортивный костюм темно-зеленого цвета со светлыми вставками, а обута она в прозрачные ботинки на каблуках.
Автором фотосессии стал немецкий фотограф Крис Гонц. Фотосет был снят в берлинской фэшн-студии Paris44.
Поклонники актрисы пришли в восторг от ее образа и засыпали звезду комплиментами.
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