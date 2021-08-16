По словам менеджера, МакSим 23 августа еще предстоит снятие швов, оставшихся после пребывания в реанимации.

Певица МакSим (Марина Максимова) получает дома помощь специалистов, необходимую после перенесенной тяжелой болезни.

Об этом сообщила в понедельник ТАСС ее менеджер Маргарита Соколова.

Также она опровергла распространенный Telegram-каналом Mash слух о том, что певица на три недели якобы отправляется в реабилитационный центр в Подмосковье.

"Это ложная информация. Все специалисты приезжают оказывать ей помощь на дому. Она находится дома, реабилитируется дома. Никуда не выезжает", - прокомментировала Соколова.

По словам менеджера, МакSим 23 августа еще предстоит снятие швов, оставшихся после пребывания в реанимации.

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В медицинское учреждение МакSим поступила 23 июня, ранее она находилась в другой больнице.

С 19 июня она пребывала в искусственной коме.

Певицу госпитализировали с диагнозом "пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией" 16 июня, с того времени ее состояние оставалось тяжелым.

13 августа стало известно, что МакSим выписали из больницы.

Автор: Денис Прядко