Он говорит, что Киркоров продался за деньги.

Украинский певец Артем Карпенко, более известный как Tom Soda, рассказал, почему российский артист Филипп Киркоров продался Кремлю. По его словам, путинист далек от реальности.

Более того, Карпенко говорит, что его вообще не удивило то, что Киркоров недавно приезжал в Горловку, где встретился с оккупантами и спел им песню Ирины Билык "Снег".

"Ну что ж, меня такой поступок не удивляет. Чего еще можно ожидать от человека, который отрекся от своей любви, своего "я", и живет в стране, где совершенно не принимают таких, как он? Киркоров абсолютно не чувствует реальности и руководствуется, скорее всего, только финансовой выгодой", - сказал Карпенко.

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Киркоров в Горловке - что известно

После "голой вечеринки" скандальной блогерши Насти Ивлеевой российских звезд начали отменять. Однако некоторые из них решили вымолить прощение у Кремля с помощью визитов к оккупантам. Одним из таких стал Филипп Киркоров.

Он поехал в Горловку, чтобы поддержать боевой дух убийц украинского народа. Там же он цинично исполнил песню украинской певицы Ирины Билык.

Билык, в свою очередь, не смогла не отреагировать на этот инцидент. Она записала стих, посвященный Киркорову, в котором призвала его наконец-то посмотреть на свое отражение и осознать, что поддержкой преступного режима Кремля он свою душу продает дьяволу.

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