Интересно, об истинных ли чувствах к партнерше идет речь?

После вылета из "Танцев со звездами" певец MELOVIN признался в любви своей партнерше по шоу Лизе Русиной.

Об этом он решил рассказать на своей странице в Instagram.

"Ода любви к одной девушке с одесской кровью! Ты слишком прекрасна, и меня это бесит. Люблю", - написал MELOVIN.

Свое сообщение он сопроводил видео, на котором страстно целует Лизу после объявления результатов на шоу "Танцы со звездами".

Читайте такжеСолистка группы KAZKA шокировала результатами похудения на "Танцах со звездами" (фото, видео)Как сообщал УНИАН, в девятом выпуске шоу "Танцы со звездами" проект покинула пара MELOVIN и Лизы Русиной. После объявления результатов голосования певец не сдержался и нецензурно выругался, а также поцеловал свою партнершу по танцам.

Хореограф Илона Гвоздева эмоционально отреагировала на вылет певца MELOVIN из шоу "Танцы со звездами". "Не благодарите! И помните, все в этой жизни бумеранг! Не зарекайся, не беги впереди паровоза, не бросайся громкими фразами, если не хватает опыта, ума и профессионализма. Теперь я могу спокойно спать! Простите, накипело, и справедливость восторжествовала!" - написала она на своей странице в Instagram.

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Автор: Ольга Робейко