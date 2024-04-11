Оказывается, певец умеет пародировать Зеленского.

Сегодня, 11 апреля, певец Melovin отмечает свое 27-летие. В честь праздника УНИАН решил рассказать об артисте малоизвестные факты, о которых многие из вас могли даже не догадываться.

Артист в детстве

Как рассказал Melovin в комментарии УНИАН, он с детства так мечтал о сцене, что с помощью стола и скатерти, он ее строил. Скатерть – была кулисой, дымом - целлофановый пакет, а прожекторами, приклеенными на пластилин под столом по углам, были брелки с фонариками. Первыми зрителями были его игрушки.

Знакомство с Жаном Полем Готье

Жан Поль Готье подошел познакомиться с Melovin и выразить свои впечатления после его выступления на "Евровидении" в 2018 году в Португалии. А режиссер-хореограф Леди Гаги является подписчиком Меловина на странице в Инстаграмм.

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Смысл жизни

С 4-летнего возраста, когда бабушка подарила Меловину музыкальный ящик, купленный на базаре, где звучала "К Элизе" Бетховена, музыка стала смыслом жизни певца.

Впервые снялся обнаженным

В день своего 27-летия Melovin представил клип на песню "Dreamer". В новой видеоработе артист продемонстрировал путь собственного внутреннего мечтателя с рождения и до... А ради воплощения собственного замысла, ему пришлось преодолеть страхи и впервые предстать перед камерами обнаженным.

Пародия на Зеленского

Артист умеет пародировать голос президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее представитель Швейцарии на "Евровидении-2024" довел до мурашек своим исполнением песни "Teresa & Maria".

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