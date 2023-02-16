С моделью все хорошо, она жива и здорова.

Украинская модель Анна Неплях рассказала, что сегодня неизвестные обстреляли ее машину, пока она находилась за рулем. К счастью, девушка не пострадала, а вот заднее стекло разлетелось вдребезги.

Девушка пока не раскрыла все подробности, однако спокойно отреагировала на произошедшее. Вероятно, она знает, кто это мог сделать.

"Неожиданным образом моя машина стала кабриолетом. Но, как уже пошутил один мой друг: "Мы те, кто пули не боятся". Так что со мной все хорошо, лёгкий шок. Но у меня как бы планы на день... Их никто не испортит", - написала Неплях в инста-сториз.

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Кто такая Анна Неплях

Анна Неплях - украинская модель, победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021". Ранее она была коронована "Мисс Интерконтиненталь Украины" в 2017 году.

Также девушка участвовала в шоу "Холостяк", но одержать победу ей не удалось.

8 февраля 2022 года Анна Неплях попала в ДТП в Киеве. Модель не пострадала, автомобиль отбуксировали с помощью эвакуатора на СТО.

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