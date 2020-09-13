Певица показала фото / instagram.com/maruvofficial

На снимке звезда предстала в полупрозрачном боди, чулках и стрипах. Девушка лежит на кровати с мужчиной и еще одной женщиной. Кадр был сделан во время съемок клипа на новую песню. 

"Классные", "Как круто", "Икона", - написали фанаты.

Певица показала фото / instagram.com/maruvofficial
Певица показала фото / instagram.com/maruvofficial

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Автор: Диана Могилевич