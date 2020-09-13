Певица опубликовала новое фото.

Украинская певица MARUV опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в секси-образе.

На снимке звезда предстала в полупрозрачном боди, чулках и стрипах. Девушка лежит на кровати с мужчиной и еще одной женщиной. Кадр был сделан во время съемок клипа на новую песню.

"Классные", "Как круто", "Икона", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич