Певица показала фото / instagram.com/maruvofficial
Украинская певица MARUV опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в секси-образе.
На снимке звезда предстала в полупрозрачном боди, чулках и стрипах. Девушка лежит на кровати с мужчиной и еще одной женщиной. Кадр был сделан во время съемок клипа на новую песню.
"Классные", "Как круто", "Икона", - написали фанаты.
Певица показала фото / instagram.com/maruvofficial
Певица показала фото / instagram.com/maruvofficial
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