Артистка поделилась пикантным снимком.

Украинская певица Мария Яремчук не так активно ведет свои соцсети, как этого хотелось бы ее поклонникам, поэтому каждое ее фото вызывает ажиотаж.

На днях она поделилась новым кадром с черно-белой фотосессии, на котором предстала в очень откровенном и женственном образе.

Знаменитость позировала в бюстгальтере, прикрывая грудь руками. Дополнила она образ юбкой с высокой посадкой. Однако все же можно рассмотреть фигуру артистки. Заметно, что Яремчук занимается спортом, так как у нее очень подтянутое тело.

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На лицо она нанесла яркий макияж с акцентом на черные стрелки. Волосы яремчук собрала сзади, тем самым оголив длинную шею.

Поклонники пришли в восторг от ее новых снимков и засыпали ее комплиментами:

"Моя королева"

"Лучшая"

"Мария, я вами восхищаюсь"

"Красотка"

"Как всегда невероятная"

Возвращение Марии Яремчук в шоу-бизнес

Мария Яремчук когда-то была популярной певицей, однако на пике карьеры она решила сделать паузу. Она неоднократно говорила, что у нее боязнь сцены.

Но все изменилось после ее участия в "Евровидении-2023". Яремчук исполнила хит свое отца "Родина" и сорвала овации. После этого она сообщила, что возвращается на сцену.

Артистка уже успела выпустить первую за пять лет песню "Щит і меч".

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