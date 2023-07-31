Украинская певица Мария Яремчук не так активно ведет свои соцсети, как этого хотелось бы ее поклонникам, поэтому каждое ее фото вызывает ажиотаж.
На днях она поделилась новым кадром с черно-белой фотосессии, на котором предстала в очень откровенном и женственном образе.
Знаменитость позировала в бюстгальтере, прикрывая грудь руками. Дополнила она образ юбкой с высокой посадкой. Однако все же можно рассмотреть фигуру артистки. Заметно, что Яремчук занимается спортом, так как у нее очень подтянутое тело.
На лицо она нанесла яркий макияж с акцентом на черные стрелки. Волосы яремчук собрала сзади, тем самым оголив длинную шею.
Поклонники пришли в восторг от ее новых снимков и засыпали ее комплиментами:
- "Моя королева"
- "Лучшая"
- "Мария, я вами восхищаюсь"
- "Красотка"
- "Как всегда невероятная"
Возвращение Марии Яремчук в шоу-бизнес
Мария Яремчук когда-то была популярной певицей, однако на пике карьеры она решила сделать паузу. Она неоднократно говорила, что у нее боязнь сцены.
Но все изменилось после ее участия в "Евровидении-2023". Яремчук исполнила хит свое отца "Родина" и сорвала овации. После этого она сообщила, что возвращается на сцену.
Артистка уже успела выпустить первую за пять лет песню "Щит і меч".