Она поделилась архивным кадром с подписчиками.

Известная украинская ведущая Маричка Падалко показала архивное фото со своим мужем-военным Егором Соболевым.

Она решила поддержать популярный тренд в сети, когда сравнивают две фотографии, которые сделаны много лет назад и сейчас. Падалко опубликовала в своем Instagram снимок с Егором 19-летней давности и недавний кадр.

"Тренд, как тренд. 2006 год и 2025", - подписала телеведущая.

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Реакция подписчиков

Поклонники Марички засыпали комплиментами ее и мужа и пожелали счастья звездной паре:

"Какие вы красивые, настоящие"

"Желаю здоровья, любви и Божьей защиты"

"Какие вы классные"

"Вы прекрасны! Восхищаюсь"

"Желаю вам еще много лет смотреть друг другу в глаза с любовью и радостью".

К слову, Маричка и Егор состоят в браке уже более 14 лет. Пара воспитывает троих общих детей: сына Михаила и дочерей Екатерину и Марию. С начала полномасштабной войны Егор служит в ВСУ.

Напомним, актриса Ольга Сумская показала, как выглядела с мужем Виталием Борисюком 35 лет назад.

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