Маричка Падалко показала архивное фото с мужем / фото инстаграм Марички Падалко

Известная украинская ведущая Маричка Падалко показала архивное фото со своим мужем-военным Егором Соболевым.

Она решила поддержать популярный тренд в сети, когда сравнивают две фотографии, которые сделаны много лет назад и сейчас. Падалко опубликовала в своем Instagram снимок с Егором 19-летней давности и недавний кадр.

"Тренд, как тренд. 2006 год и 2025", - подписала телеведущая.

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Скриншот поста Марички Падалко
Маричка и Егор в 2025 году / фото инстаграм Марички Падалко

Реакция подписчиков

Поклонники Марички засыпали комплиментами ее и мужа и пожелали счастья звездной паре:

  • "Какие вы красивые, настоящие"
  • "Желаю здоровья, любви и Божьей защиты"
  • "Какие вы классные"
  • "Вы прекрасны! Восхищаюсь"
  • "Желаю вам еще много лет смотреть друг другу в глаза с любовью и радостью".

К слову, Маричка и Егор состоят в браке уже более 14 лет. Пара воспитывает троих общих детей: сына Михаила и дочерей Екатерину и Марию. С начала полномасштабной войны Егор служит в ВСУ.

Напомним, актриса Ольга Сумская показала, как выглядела с мужем Виталием Борисюком 35 лет назад.

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