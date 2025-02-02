Известная украинская ведущая Маричка Падалко показала архивное фото со своим мужем-военным Егором Соболевым.
Она решила поддержать популярный тренд в сети, когда сравнивают две фотографии, которые сделаны много лет назад и сейчас. Падалко опубликовала в своем Instagram снимок с Егором 19-летней давности и недавний кадр.
"Тренд, как тренд. 2006 год и 2025", - подписала телеведущая.
Реакция подписчиков
Поклонники Марички засыпали комплиментами ее и мужа и пожелали счастья звездной паре:
- "Какие вы красивые, настоящие"
- "Желаю здоровья, любви и Божьей защиты"
- "Какие вы классные"
- "Вы прекрасны! Восхищаюсь"
- "Желаю вам еще много лет смотреть друг другу в глаза с любовью и радостью".
К слову, Маричка и Егор состоят в браке уже более 14 лет. Пара воспитывает троих общих детей: сына Михаила и дочерей Екатерину и Марию. С начала полномасштабной войны Егор служит в ВСУ.
Напомним, актриса Ольга Сумская показала, как выглядела с мужем Виталием Борисюком 35 лет назад.