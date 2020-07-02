Звезде "Отряда самоубийц" - 30: лучшие роли Марго Робби
Голливудская актриса Марго Робби празднует сегодня, 2 июля, свой 30-й день рождения.
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Сейчас Робби удачно строит свою карьеру и ей все чаще достаются главные роли. Так, она сыграет главную женскую роль в "Пиратах Карибского моря".
Стоит отметить, что популярной актрисой она стала после роли Донны Фридмен в сериале "Соседи". А затем она снялась в очень популярном сериале "Пан Американ". Но самый большой прорыв в ее карьере произошел после съемок в таких фильмах как "Бойфренд из будущего", "Волк с Уолл-стрит", "Тарзан. Легенда" и "Отряд самоубийц".
Робби получила множество наград, среди которых AACTA Awards, Critics' Choice Movie Awards, а также номинации на Оскар, Золотой глобус, BAFTA и другие.
Сенсация
Я, Тоня
Тарзан.Легенда
Бойфренд из будущего
Отряд самоубийц
Как сообщал УНИАН, Робби станет главной героиней "Пиратов Карибского моря".
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