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Звезде "Отряда самоубийц" - 30: лучшие роли Марго Робби

15:39, 02 июля 2020
Звезды
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Марго Робби / Скриншот YouTube

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Сейчас Робби удачно строит свою карьеру и ей все чаще достаются главные роли. Так, она сыграет главную женскую роль в "Пиратах Карибского моря".

Стоит отметить, что популярной актрисой она стала после роли Донны Фридмен в сериале "Соседи". А затем она снялась в очень популярном сериале "Пан Американ". Но самый большой прорыв в ее карьере произошел после съемок в таких фильмах как  "Бойфренд из будущего", "Волк с Уолл-стрит", "Тарзан. Легенда" и "Отряд самоубийц".

Робби получила множество наград, среди которых AACTA Awards, Critics' Choice Movie Awards, а также номинации на Оскар, Золотой глобус, BAFTA и другие.

Сенсация


Я, Тоня

Тарзан.Легенда

Бойфренд из будущего

Отряд самоубийц

Как сообщал УНИАН, Робби станет главной героиней "Пиратов Карибского моря".

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