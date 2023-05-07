Так пропагандистка отреагировала на "теплую" встречу Примадонны с Дмитрием Песковым.

На днях Алла Пугачева вернулась в Москву для того, чтобы попрощаться со своим другом Валентином Юдашкиным. Примадонна в черном появилась на церемонии прощания с кутюрье, где встретилась с пресс-секретарем Владимира Путина Дмитрием Песковым.

Многих россиян возмутило то, что Песков поцеловал руку певицы и сказал, что очень рад ее видеть. На это отреагировала пропагандистка Маргарита Симоньян. Она заявила, что не стерпит, если Примадонну "примут обратно".

"Если этой шушере будет позволено вернуться и по-прежнему устраивать здесь тот балаган, который она устраивала много лет, я уйду. Безусловно. Это будет оскорбление, которое я не смогу снести. Знаю многих людей, которые поступят так же", - заявила кремлевская журналистка, пишет Telegram-канал "Знаменитости Онлайн".

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Что еще Симоньян говорила о Пугачевой

После того, как Алла Пугачева и Максим Галкин покинули территорию страны-агрессора, одна из главных кремлевских пропагандисток начала активно критиковать звезд по приказу сверху.

Она заявляла о том, что Галкин якобы гомосексуалист, а брак с Пугачевой - попытка продвинуться по карьерной лестнице и скрыть нетрадиционную сексуальную ориентацию. Шоумен на подобные "всплески ярости" никак не реагировал.

Также УНИАН писал, что Пугачева едва не потеряла сознание на похоронах Юдашкина.

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