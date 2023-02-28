Мероприятие, на котором Мэй Маск заявлена как приглашенный гость, состоится 7-8 марта в Дубае.

Мама Илона Маска Мэй попала в скандал из-за участия в форуме "Women's Empowerment Convention", который пройдет 7-8 марта в Дубае. Женщина, которая ранее высказывалась о своей поддержке Украины, сейчас планирует выступить на одной сцене с россиянками, поддерживающими кровавую войну. На это обратила внимание украинская телеведущая и журналистка Полина Неня.

"Сегодня в Киеве невозможно заработать на выступлениях, но щедрый гонорар теперь можно получить, выступая в кругу "неоднозначных" россиян. Хороший pr-агент в течение 10 минут сможет взвесить все репутационные риски", - написала Полина.

Так, в списке других приглашенных гостей российская блогерша-путинистка Елена Блиновская, а также Наталья Водянова и Рената Литвинова. Стоит отметить, что супермодель Водянова еще год назад заикнулась о помощи украинским женщинам, пострадавшим из-за войны, однако больше эту тему публично не поднимала, а Рената Литвинова покинула Россию и демонстрирует неоднозначную позицию касательно убийственной войны. Следует отметить, что украинок среди участниц данного мероприятия нет.

Видео дня

"Это называется проституция, и как иронически и точно, что вас собирают именно в Дубае. Мэй Маск должна отказаться от участия в форуме, как и другие женщины с единственно адекватной позицией! Нужно отмечать Мэй и доносить ей информацию, с кем на одной сцене она будет выступать", - написала Полина Неня.

Реакция соцсетей

"Какой цинизм…"

"Хочется верить, что все же она не совсем разобралась..."

"Возраст уже такой, что может и не совсем разбралась, но слишком уже это очевидные же вещи"

"Фу, какие они все мерзкие. Полное разочарование"

Позиция Мэй Макс касательно войны в Украине

24 февраля 2022 года мама Илона Маска опубликовала фотографии, сделанные в Киеве, и выразила свою поддержку украинскому народу. Женщина, которая неоднократно бывала в Украине, поддерживала нашу страну и тем, что выходила в свет в одежде от наших дизайнеров.

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