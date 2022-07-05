Женщина периодически делится с поклонниками откровенными фото.

Мама известного изобретателя Илона Маска - Мэй Маск - поделилась с поклонниками достаточно откровенным фото.

Несмотря на свой возраст, а женщине уже 74 года, она предстала в купальнике, показав стройную фигуру.

Так, модель предстала в смежном купальнике яркого цвета на тонких бретелях. Она дополнила образ массивными украшениями в виде сережек и браслета. Позировала Мэй возле пальмы, а пикантности фото добавило то, что одну ножку она слегка подогнула, показав бедро.

"Ты - легенда", Фантастическая Мэй", "Королева", "Вот это да", "Выглядишь роскошно", "Обожаемая! Неувядаемая! Настоящая!", "Дива", "Выглядишь просто феноменально в свои 74 года", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее мама Илона Маска "засветилась" в платье-вышиванке от украинского дизайнера.

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