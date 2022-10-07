Недавно певица встретилась в Лос-Анджелесе с детьми из Украины.

Украинская певица Тина Кароль поделилась коротким видео, снятым по результатам поездки в Лос-Анджелес. Там артистка встретилась со студентами Ridna Shkola в Украинском культурном центре. В ролике с поездки видно, как она общалась с детьми, а один мальчик произвел на нее особое впечатление - он попытался спеть один из известных хитов Кароль.

Речь идет о композиции "Україна – це ти", которая в военное время обрела особую популярность и стала неким символом светлого будущего для нынешнего и следующих поколений.

Видео дня

Отметим, что Тина Кароль была очень растрогана тем, что ребенок решил исполнить ее композицию перед публикой. Она присела к ребенку и помогла ему петь. Когда мальчик спросил, как Тина полюбила петь, артистка ответила: "Я полюбила петь в душе".

Напомним, ранее Тина Кароль ответила, можно ли простить раскаявшихся за сотрудничество с РФ артистов. Певица считает, что все оправдания, которые ищут звезды после работы в РФ - "бред".

Также УНИАН писал, что Тина Кароль пока отказалась от своих русскоязычных песен.

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