Россияне радуются, что теперь супруги не смогут поехать на отдых.

Российская певица Алла Пугачева и ее муж юморист Максим Галкин, которые осудили кровавую политику Кремля и переехали жить в Израиль, получили запрет на въезд на Мальдивы.

Оказалось, что сейчас всем израильтянам нельзя находиться в тропической стране, ведь там происходят протесты против них. Об этом сообщает официальный сайт президента Мальдив. Поэтому Пугачева и Галкин, имея гражданство Израиля, тоже попали в этот список.

Однако некоторые росСМИ уже успели написать свои шутки по этому поводу.

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"Теперь звездная пара не сможет наслаждаться красотами Мальдив", - отмечают пропагандистские росСМИ.

Сами артисты пока не комментировали эту ситуацию.

Позиция Аллы Пугачевой и Максима Галкина относительно войны в Украине

После полномасштабного вторжения России в Украину Пугачева и Галкин вместе со своими детьми уехали в Израиль. Позже юмориста из-за антивоенной позиции внесли в базу "иноагентов". Также мужчину наказали в ОАЭ за поддержку Украины и выписали штраф. Однако он продолжает давать концерт за рубежом и публично вместе с женой реагирует на враждебные атаки РФ по украинским городам.

Напомним, ранее Максим Галкин высмеял россиян и заговорил на украинском языке.

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