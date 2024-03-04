Он рассказал, что в Одессе прошло его детство.

Российский юморист Максим Галкин, который еще в начале полномасштабного российского вторжения уехал из страны-агрессора в Израиль и осудил преступный режим Кремля, опубликовал новый пост в Instagram, посвященный Одессе.

Интересно, что комик перешел на украинский язык. Таким образом он еще раз выразил поддержку украинскому народу, который вынужден противостоять российской агрессии.

Так, Галкин рассказал, что его детство прошло в Одессе. Поэтому он всегда очень болезненно воспринимает ракетные удары по этому городу.

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"Одесса – это мое детство. В Одессе я в школе учил с первого класса украинский язык. И те знания о языке, которые у меня остались до сих пор, это тоже мое одесское детство. Но меня, наверное, можно упрекнуть, что я не скучаю публично по всем погибшим детям в мире. Но каждый удар по Одессе попадает в сердце. Одесса, я всем сердцем с тобой. Мои глубокие соболезнования семьям погибших. Очень горько от бессилия. Но суд божий еще никто не отменял", - написал Максим.

Удар по Одессе - что известно

Ночью 2 марта Россия выпустила по Одессе 8 беспилотников, один из которых попал в жилой дом. В результате вражеской атаки погибло 12 человек, среди которых маленькие дети.

Уже появилась реакция Софии Ротару. На своей странице в Instagram он опубликовала "историю" в поддержку Одессы.

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