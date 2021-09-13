Певица поведала жуткие подробности своего нахождения в коме.

Российская певица МакSим в интервью Ксении Собчак рассказала, что дважды пережила остановку сердца. Врачи подключили к ней аппарат ЭКМО, который заменяет работу сердца. По словам звезды, если бы его не было, врачам не удалось бы спасти ей жизнь.

Кроме того, девушка рассказала, что осознавала тот факт, что близка к смерти. При этом она сохраняла спокойствие. А когда впервые после комы увидела за окном деревья - расплакалась.

"Я ощущаю какое-то потрясающее спокойствие. И не могу не вспомнить тот момент, когда я еще не могла ходить, меня подвезли в кресле к открытому окну. Мне сказали: "Приготовься, эмоции будут такие же, как у всех, кто впервые встал с кровати из твоего положения". И, действительно, я это прочувствовала, я просто смотрела на деревья, и у меня текли слезы", - сказала МакSим.

МакSим - состояние здоровья певицы

Певицу госпитализировали с диагнозом "пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией" 16 июня, с того времени ее состояние оставалось тяжелым. С 19 июня она находилась в искусственной коме.

13 августа ее выписали из больницы. И уже 1 сентября звезда отвела свою дочь на первый звонок. Артистка выглядела очень исхудавшей и весила 30 килограмм.

Интересно, что 10 сентября МакSим выпустила первую песню после болезни. Сингл под названием "Заведи" появился на стриминговых площадках.

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Автор: Диана Могилевич