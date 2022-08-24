Новая песня певца стала четвертым украиноязычным треком с начала полномасштабного вторжения и посвящена 31 годовщине независимости страны.

Украинский певец Макс Барских презентовал новую песню "Украина". Этой песней он пытается исцелить раны, ведь музыка в это сложное время многим помогает.

"Все эти пол года войны я отношусь к музыке, как к чему-то, что происходит не со мной, к чему-то из прошлой жизни. Пока что я не нашел нового себя. Не до конца понимаю, что будет завтра, пожалуй, как и все мы. Но знаю наверняка, что многим музыка помогает, исцеляет раны. Сквозь песню мы передаем наши мечты и проектируем самые светлые желания. "Украина" - это песня-мечта. Я верю в такую победу, когда вся страна становится единой несокрушимой семьей. Украина - это семья, в которой любят и понимают", - прокомментировал премьеру Барских.

Поклонники оценили новое творчество Макса Барских и отметили, что новой песней он прикоснулся к их сердцам.

"Эта песня - гимн, которая дает надежду на победу", "За душу берет", "И снова слезы на глазах. Твои песни сейчас очень важны для нас", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, Злата Огневич довела до слез песней "Лелека", посвященной одной украинской семье.

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