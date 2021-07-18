На серии снимков 62-летняя Мадонна позирует с бутылкой джина, а также в объятиях своего молодого бойфренда.

Известная американская поп-певица Мадонна, которой сейчас 62 года, показала фото со своим бойфрендом, 27-летним танцором Ахламаликом Уильямсом.

Опубликованную в Instagram певицы серию снимков сделал известный fashion-фотограф Мерт Алас.

На фото Мадонна позирует с бутылкой джина, а также в объятиях своего молодого бойфренда.

"Секретная вечеринка в саду", - сказано в подписи к фотографиям.

Отношения Мадонны и Уильямса

Мадонна и Ахламалик Уильямс познакомились шесть лет назад, когда Уильямс проходил прослушивания для тура Rebel Heart певицы. Она лично выбрала его из числа танцоров. Предполагается, что их роман начался в конце 2018 года, а публично о нем стало известно в конце 2019-го.

Пару не смущает разница в возрасте. Уильямс часто путешествует со звездой и нашел общий язык с ее шестью детьми.

Отметим, что 27-летний Ахламалик Уильямс - не первый бойфренд Мадонны с большой разницей в возрасте. Ранее она три года встречалась с французским танцором Брахимом Заибатом, который был младше ее на 28 лет, а до этого - с бразильским манекенщиком Жезусом Лусом, который был младше Мадонны на 29.

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Автор: Александр Топчий