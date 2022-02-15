Певица анонсировала премьеру клипа.

Известная украинская певица Надя Дорофеева коротким роликом анонсировала клип к своей новой песне raznotsvetnaya.

Видео опубликовано на ее YouTube-канале.

На записи Надя предстала яркой блондинкой в светлом корсете.

"Очень красивая песня и такая разная! Но Наде лучше с натуральными волосами", "Что с зубами?", "Постоянно в голове 24/7", "Челка, конечно, огонь. Я вот в детстве себе тоже сама такую обстригала, только меня никто не понял. Эх, где мои 8 лет", "Жду", – отреагировали пользователи.

Премьера клипа состоится вечером 16 февраля.

Напомним, ранее Дорофеева рассказала, что ее останавливает прямо говорить о своих чувствах: "Я часто стесняюсь сказать о своих чувствах. Ощущение очень странное… Стесняюсь, думаю, что это не уместно, а еще, что покажу свою слабость. Внутри я ощущаю много любви, а вот сказать о ней могу в лицо наверное только в какие-то супер эмоциональные моменты. Ну, или после бокальчика".

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