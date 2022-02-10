Певица неожиданно обратилась к своим поклонникам.

Украинская певица Надежда Дорофеева выложила снимок, очевидно, сделанный у нее дома. Артистка сидит в теплом свитере и носках на полу, держа в руках большой попкорн. Волосы Нади небрежно собраны в пучок, а сама она задумчиво смотрит в пол.

"С сегодняшнего дня жду вас на самых романтичных свиданиях в кинотеатрах… Приходите целоваться, наполняться любовью и смотреть тизер клипа #raznotvsetnaya на большом экране", - написала артистка.

"Шок-контент! Готова купить билеты прямо сейчас на VIP-места, спасибо Надя", "Уютная обстановка. Какой фильм смотрели?", "Ждём клип", - пишут фанаты в комментариях к публикации.

Отметим, что премьера нового трека Нади Дорофеевой "Разноцветная" запланирована на 18 февраля.

"Любить - страшно. Мы сильно боимся быть отвергнутыми. Мы гордые. Мы боимся показаться слабыми. Но все - таки, если мы решаемся сделать шаг , если перебарываем этот страх - то впереди нас может ждать настоящее чудо. Можно ничего не делать и жить как раньше, ведь так очень комфортно и хорошо, а можно рискнуть. Мы с командой недавно познакомились с такими историями любви, с такими смелыми парами!!! Очень хочу, чтобы вы их услышали – скоро поделюсь!" - написала Дорофеева, анонсируя предстоящую премьеру песни.

Данная композиция для Нади особенная, в честь нее артистка даже сделала татуировку. На фото в Инстаграм Дорофеева отметила, что слово "raznotsvetnaya" (разноцветная), которое она набила на теле, имеет особое значение.

Напомним, украинская певица Надя Дорофеева сделала откровенное признание о себе. Исполнительница рассказала, что ее останавливает прямо говорить о своих чувствах.

Ранее мы писали, что муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес ответил на вопрос о том, кем он был в "прошлой жизни".

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