Луана Сандиен часто показывает фанам эротические фотографии.

Бразильская модель Луана Сандиен опубликовала в Instagram эротическое видео.

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На кадрах девушка позирует абсолютно голой. При этом она прикрыла соски "битым стеклом". Именно так называют голографические наклейки, которые переливаются на свету.

Кроме того, девушка предстала с хвостиком на голове и нюдовым макияжем с акцентом на глаза.

"Чувствуй меня", - подписала видео модель.

Кто такая Луана Сандиен:

Луана является экс-супругой одного из лучших польских баскетболистов Мацея Лампе, который на пике своей карьеры играл в НБА за "Финикс Санз", "Нью-Орлеан Хорнетс" и "Хьюстон Рокетс"

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Автор: Диана Могилевич