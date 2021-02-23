Модель показала пикантное фото / instagram.com/luanasandien
Бразильская модель Луана Сандиен опубликовала в Instagram эротическое видео.
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На кадрах девушка позирует абсолютно голой. При этом она прикрыла соски "битым стеклом". Именно так называют голографические наклейки, которые переливаются на свету.
Кроме того, девушка предстала с хвостиком на голове и нюдовым макияжем с акцентом на глаза.
"Чувствуй меня", - подписала видео модель.
Кто такая Луана Сандиен:
- Луана является экс-супругой одного из лучших польских баскетболистов Мацея Лампе, который на пике своей карьеры играл в НБА за "Финикс Санз", "Нью-Орлеан Хорнетс" и "Хьюстон Рокетс"
- У пары есть сын Адам
- После развода они судятся за опеку над ребенком
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