Они встретились на родине звезды.

Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик показала своих родителей.

Оказалось, что у Лилии были запланированы съемки в ее родном городе - Черновцах. Поэтому она решила совместить работу и встречу с родными людьми, которую анонсировала перед посадкой на поезд.

"Я еду на съемки в Черновцы, мой родной город. Правда, туда и обратно, но точно родителей увижу. Приятное стечение обстоятельств", - написала Ребрик в своем Instagram.

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Позже ведущая показала, как утром ее таки встретили на вокзале мама и папа. Они сразу сделали совместное фото и позвонили сестре Лилии - Юлиане.

"Я же говорила. Хоть и на съемки, но с родителями точно увидимся", - призналась знаменитость.

Затем Лилия похвасталась домашними вкусностями от мамы. В частности, женщина приготовила для звездной дочери ее любимые рогалики.

"Какое утро в Черновцах без маминых сладостей?" - написала Ребрик.

Напомним, недавно ведущая Екатерина Осадчая растрогала сеть редкими фото с родителями. Она поздравила родных людей с 44-й годовщиной их супружеской жизни.

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