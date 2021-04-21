Также гимнастка призналась, что изначально у нее были сомнения относительно вакцинации, но в целом она ни о чем не жалеет.

Украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева вакцинировался от коронавируса в техасской детской больнице Scottish Rite for Children. Для прививки звезда выбрала вакцину Pfizer.

Читайте такжеalyona alyona заразилась коронавирусом

На своей странице в Instagram Лилия Подкопаева показала фото вакцинации и призналась, что после процедуры чувствует себя хорошо.

"Сегодня я вакцинировалась. Надеюсь, вы тоже это сделаете. Спасибо, доктор Рейснер, за вашу службу! Я рада, что сделала прививку вакциной Pfizer. Спасибо всем, кто организует кампанию по вакцинации и всем, кто делает прививки", – написала Подкопаева.

Также Лилия призналась, что изначально у нее были сомнения относительно вакцинации, но в целом она ни о чем не жалеет.

Вакцинация против коронавируса: что известно

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко