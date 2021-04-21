Украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева вакцинировался от коронавируса в техасской детской больнице Scottish Rite for Children. Для прививки звезда выбрала вакцину Pfizer.
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На своей странице в Instagram Лилия Подкопаева показала фото вакцинации и призналась, что после процедуры чувствует себя хорошо.
"Сегодня я вакцинировалась. Надеюсь, вы тоже это сделаете. Спасибо, доктор Рейснер, за вашу службу! Я рада, что сделала прививку вакциной Pfizer. Спасибо всем, кто организует кампанию по вакцинации и всем, кто делает прививки", – написала Подкопаева.
Также Лилия призналась, что изначально у нее были сомнения относительно вакцинации, но в целом она ни о чем не жалеет.
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