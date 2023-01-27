Знаменитость уточнила, что слышала их в ночь на 26 января, когда россияне в очередной раз обстреляли Киев.

Украинская певица Оля Полякова поделилась, что ночь на 26 января для нее прошла крайне неспокойно. Она слышала, как прямо над ее домом в направлении Киева пролетали иранские дроны. Знаменитость призналась, что в этот момент ей было очень страшно.

"Ну и ночь была… У меня газонокосилки (иранские дроны, - ред) летали прямо над головой. Так громко и так близко еще не было ни разу. Я полночи не спала", - рассказала в своем блоге Полякова.

Артистка добавила, что пытается отвлекаться от мыслей о войне и от депрессивного состояния при помощи спорта.

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"Несмотря на то, что в нашей стране продолжается война и 26 января были ракетные удары, и я в полночь не спала, но я считаю, что тренировке быть. Тем более, ко мне уже приехал мой тренер", - поделилась в блоге Оля.

Что Оля Полякова делает во время войны в Украине

После 24 февраля 2022 года знаменитость вместе с дочками Машей и Алисой выехала за границу. Однако летом она приняла решение вернуться. Сейчас певица находится в своем доме под Киевом, а дочерей оставила в Великобритании - старшая там поступила в колледж, а младшая пошла учиться в школу.

Сама Полякова регулярно дает благотворительные концерты, принимает участие в сборах средств и рассказывает в своем блоге правду о войне в Украине.

Напомним, недавно Маша Ефросинина показала "честное" фото Поляковой.

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