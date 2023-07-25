Они встретились в Ирпене и вместе провели время.

Украинская телеведущая Леся Никитюк поехала в Ирпень к своей маме Екатерине Петровне. Они встретились на улице и прогулялись по красивым местам города, а также посетили стелу погибшего актера Паши Ли.

Стоит отметить, что мама Никитюк выглядит очень молодо. Для прогулки женщина выбрала светлые штаны, футболку с интересным принтом и балетки. Кроме того, она дополнила свой образ стильными серьгами.

Позже Никитюк с мамой отправились на ужин на природе. В инста-сториз Леся с юмором написала: "Вечерняя зоря встает, дочь ужин подает".

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Интересно, что телеведущая с трепетом и нежность называет своего самого родного человека "Кетуська".

Отметим, Никитюк родилась в Хмельницком в семье рабочих ОАО "Укрэлектроаппарат". Ее родители тяжело работали. Сама Леся решила не идти по их стопам и заняться творчеством. В студенческие годы она участвовала в КВН, а позже пришла на "Рассмеши комика", который и стал стартом ее карьеры.

Также Никитюк была ведущей тревел-шоу "Орел и Решка". Позже стала ведущей "Кто сверху?" и "Кто против блондинок?"

Напомним, ранее Леся Никитюк произвела фурор в секси-купальнике.

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