Дополнила свой образ ведущая маленькой черной сумочкой и туфлями на каблуке.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала стройную фигуру в обтягивающем наряде.

Читайте такжеКатя Осадчая "засветила" беременный живот в купальнике (фото)Соответствующие снимки телезвезда опубликовала на своей странице в Instagram. На камеру леди Ле позирует в коротком черном топе с открытым животом и плечами и обтягивающих брюках. Наряд удачно подчеркнул стройную фигуру Никитюк.

Дополнила свой образ ведущая маленькой черной сумочкой и туфлями на каблуке.

"Леся Ивановна..."всегда на высоте", – подписала снимки звезда.

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Автор: Ольга Робейко