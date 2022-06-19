Поклонники засыпали их комплиментами.

19 июня в Украине отмечается День отца. Звезды радостно делятся фотографиями со своими родными людьми, в том числе и украинская телеведущая Леся Никитюк.

Девушка показала архивное фото со своим отцом и написала трогательные слова: "Папа, с праздником! Ты добрый, смешной и настоящий патриот! Ив-Сент-Иван желает всем здоровья и победы. Люблю".

Поклонники отметили, что Леся очень похожа на своего отца. По их словам, сразу видно, что она именно папина дочка.

"Какие красивые", "Красивый папа, красивая дочь", "Твой папа может гордиться тем, что воспитал такую дочь", "Очень классные", "Было интересно посмотреть на твоего отца, и вот", "Ваша дочка без сомнений", - пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, ранее Леся Никитюк выпустила новый хит о войне с Россией.

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