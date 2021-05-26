Никитюк показала фото / instagram.com/lesia_nikituk
Украинская телеведущая Леся Никитюк в облегающих джинсах и белом топе показала провокационные фото.
В таком наряде она повернулась спиной к камере и выгнулась, чтобы продемонстрировать свои аппетитные ягодицы.
Фанаты пришли в восторг от таких снимков. Фото набрало более 95 тысяч лайков и множество позитивных комментариев.
"Секси", "Есть, на что смотреть", "Леся показывает свои орехи", "Ничего себе", "Крутой кадр", - написали фаны.
Никитюк показала фото / instagram.com/lesia_nikituk
Никитюк показала фото / instagram.com/lesia_nikituk
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