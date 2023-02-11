Путинист заявил, что считает врагом Соединенные Штаты Америки.

Недавно США отменили санкции против путиниста Григория Лепса. Ограничения были наложены еще в 2013 году из-за его преступной деятельности в составе группировки "Братский круг" (тогда Лепсу запретили посещать территорию Штатов, а также арестовали его активы).

Сейчас у артиста спросили, готов ли он выступить на мероприятии там. Как сообщает Telegram-канал Mash, Лепса позвали выступить на элитном мероприятии и получить за это неплохой гонорар. Одиозный музыкант отказался, заявив, что "в США и к подобным врагам" он не поедет ни за какие деньги.

Что Лепс говорит о войне в Украине

Отметим, исполнитель песни "Я уеду жить в Лондон" Григорий Лепс активно поддерживает агрессивную политику Кремля касательно убийств мирных украинцев. Он неоднократно посещал временно оккупированные территории, а также поддерживал захватчиков, желая им удачи.

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Музыкант, известный своими одиозными выходками, на своих выступлениях благодарит Владимира Путина.

К слову, в последнее время Лепс нередко был фигурантом скандалов. Например, его едва не осудили за то, что он избил мужчину возле бара в Питере. Проблемы с контролем эмоций у Григория заметили, когда тот прямо во время выступления на одном из своих концертов бросил на пол микрофон.

Напомним, путинист Оскар Кучера "прошелся" по Пугачевой и Галкину.

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