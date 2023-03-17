Актера нашли мертвым в его доме.

В США умер известный актер Лэнс Реддик, известный по ролям в фильмах и сериалах, таких как "Джон Уик", "Закон и порядок", а также "Прослушка". Артисту было 60 лет.

Как сообщает TMZ, тело актера нашли в его доме в Лос-Анджелесе. Это случилось утром 17 марта.

По данным источников в правоохранительных органах, которые поделились информацией с изданием, на теле Реддика не было следов насилия. Его смерть выглядела естественной.

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Представители актера уже подтвердили печальную информацию. Однако что стало причиной смерти Реддика - пока что не сообщается. Актеру было 60 лет, он активно снимался в фильмах и не говорил о возможных проблемах со здоровьем.

Чем известен Лэнс Реддик

Актер прославился после роли в сериале "Прослушка". Помимо этого, Реддик снимался в детективе "Закон и порядок", а также в сериале "Тюрьма Оз". Также актер появился в нескольких эпизодах легендарного сериала "CSI: Место преступления Майами".

Помимо этого, Реддик снимался в сериалах "Остаться в живых" и "Грань". В 2014 году на экраны вышла первая часть "Джона Уика", в фильме он играл роль Харона. Актер снимался во всех эпизодах американского боевика, четвертая часть которого уже скоро выйдет на экраны.

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