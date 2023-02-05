По его словам, он поедет на войну, если ему родина прикажет.

Российский певец-путинист Олег Газманов заявил, что готов ехать на войну в Украине, если этого потребует правительство его страны. Однако сейчас, как говорит обезумевший артист, он полезнее тем, что поет и выступает для оккупантов.

"Мне 71 год. Если родина прикажет, я возьму автомат и пойду. Но сейчас полезен тем, что пою свои песни", - сказал музыкант в программе "Жизнь и судьба".

Также он прокомментировал введенные против него санкции в разных странах мира. По его словам, народ продолжает его любить и готов ходить на его концерты. Однако "марионеточное правительство" его не пускает.

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"Счетов у меня там, слава Богу, нет, но две квартиры арестованы. Даже если бы у меня была за границей вилла, я бы делал то, что делаю. Чем выше давление, тем крепче бетон", - добавил Газманов.

Позиция Олега Газманова по войне в Украине

Олег Газманов не только поддержал действия Кремля, но и активно ездил в оккупированный Донецк и давал там концерты. А с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Олег взялся за лизоблюдство еще с большим рвением.

Говорят, что артист даже по-тихому подался на гражданство Израиля и уже паковал чемоданы, но Святая земля его не приняла. Также Газманову было отказано в посещении Литвы, Эстонии и Латвии.

В Украине же суд вообще заочно арестовал российского певца по подозрению в посягательстве на территориальную целостность нашей страны.

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