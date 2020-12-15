Кристина Агилера умеет эпатировать публику.

Известная певица Кристина Агилера опубликовала в Instagram новую фотографию.

Читайте такжеПугачева "попалась" на фото в домашнем образеНа снимке она предстала в брючном костюме в разноцветную клетку. На ножки она надела однотонные коричневые босоножки на высоком каблуке. Волосы звезда собрала в высокий хвост, а на лицо нанесла нюдовый макияж.

Стоит отметить, что жакет Агилера надела на голое тело. Тем самым она засветила упругую грудь, которую было видно из-за глубокого декольте.

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Автор: Диана Могилевич