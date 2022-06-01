Королева Великобритании Елизавета II попала в шторм на самолете. Проливной дождь и гром помешали пилоту приземлиться с первого раза, поэтому он пошел на второй круг. Сейчас Ее Величество в безопасности. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Сообщается, что 13-местный самолет Королевы совершил попытку сесть на базе RAF Northolt на северо-западе Лондона. Однако из-за грозы, дождя и сильного ветра посадить самолет с первого раза не удалось, после чего пилот поднял судно в воздух и ожидал команды диспетчера, чтобы попытаться сесть во второй раз.
Спикер Букингемского дворца подтвердил данную информацию, однако уверил, что Елизавета II в безопасности.
"В подобных обстоятельствах вы ничем не рискуете, и было правильно прервать посадку при ударе молнии", - рассказал собеседник агентства Daily Mail.
Напомним, после вторжения РФ королева Елизавета сделала "щедрое пожертвование" Украине. Ранее принц Чарльз, сын королевы и наследник престола, назвал российское вторжение в Украину "жестокой агрессией".
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