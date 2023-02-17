Музыкальный клип "Молитва" создан в жанре фэнтези.

Певец, военнослужащий, основатель "Культурного десанта" Коля Серга презентовал песню "Молитва" и видео к ней. Режиссером выступил Никита Квасников, снимавший клип "Полями" для музыканта Александра Чемерова.

Съемки состоялись в Киеве и Киевской области. Главной героиней клипа является актриса Мария Стопник.

Музыкальный клип "Молитва" создан в жанре фэнтези на основе архетипов украинского фольклора, где женские образы олицетворяют современную Украину, а мужские – ее бесстрашных воинов. Во время его создания авторы пошли на творческий эксперимент – добавили в работе элементы киберпанка и украинского поэтического кино.

Сюжет клипа воспроизводит метафору большой концентрации любви ради пробуждения веры в духе-защитника. Эта работа в эстетическом плане и на подсознательном уровне имеет целью вселить в зрителя надежду, что красота украинской души в который раз осветит тьму тяжелых времен.

"Эта песня необходима именно сейчас. Это молитва. А главная цель молитвы - построить путь надежды к источнику внутренних сил в мгновения тьмы и непонятности. Когда "накрывает", я сам себе повторяю, как мантру: "Танцуй со мной, даже когда смолкнет музыка, лелей мой сон, хоть ночь без дна. Я выгребу, выплыву, вылезу, вынесу все трудности. Такой и есть цена", – говорит Коля Серга.

Напомним, MamaRika и KOLA довели до слез клипом "Люди" с хрониками войны.

Вас также могут заинтересовать новости: