Она опубликовала романтический ролик в сети.

Украинская певица KOLA, которая известна по хитам "Блія серця", "Чи разом?" и "Бути простим", засветила своего мужа.

Не секрет, что избранник артистки старше ее на 13 лет. KOLA ранее рассказывала, что мужа зовут Вячеслав, он родился в Украине, но уже много лет живет в Израиле. Все время исполнительница тщательно скрывает его от публики и редко говорит о личной жизни. Но на днях в своем Instagram решила опубликовать видео с любимым и показала, как они проводят время.

В частности, заметно, что супруги были вместе на отдыхе. В ролике они целуются и обнимаются. К слову, лицо Вячеслава певица все же скрыла от камеры и показала только его руки и ноги.

"Спасибо моему мужу за юмор, любовь, терпение и поцелуи", - подписала KOLA.

Реакция подписчиков

Подписчики певицы пожелали ей семейного счастья и любви в комментариях:

"Какая любовь! Будь счастлива всегда"

"Это так мило! Видео, которое наполнено безумной любовью. Пусть таких счастливых моментов будет как можно больше"

"Это так искренне, любовь победит все"

"Вы такие милые".

К слову, свадьба KOLA и ее возлюбленного состоялась в Праге в 2023 году в кругу родных людей. Сейчас певице приходится жить на две страны: Украину и Израиль.

Напомним, ранее певица KOLA показала фото с тайной свадьбы.

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