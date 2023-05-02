Украинский блогер Богдан Беспалов сделал заявление.

Уже не первый месяц все интересуются тем, куда же исчез украинский музыкант Олег Винник. Недавно появилась информация о том, что он прекратил сотрудничество со своим продюсером, а значит утратил права на все хиты.

Блогер Богдан Беспалов в своем новом ролике предположил, что в Украине Винник оборвал концы, чтобы начать карьеру в Германии, ведь там исполнитель успел запатентовать свое бренд-имя "Оlegg Vynnyk".

"Что это означает? Скорее всего артист планирует строить свою англоязычную карьеру в Германии под псевдонимом Оlegg, что не нарушает условий контракта с украинским продюсером. Таким образом Винник подстраховал свою п*пу. Вероятно, что деньги за отмененные концертные туры украинцам не вернут и, скорее всего, это мое субъективное мнение, эти деньги Винник использует для промоушена своего нового англоязычного альбома", - предположил Беспалов.

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Где сейчас Олег Винник

На днях в Киеве заметили мужчину, который внешне очень похож на именитого артиста. Ролик с его участием попал в сеть. Мнения фанатов разделились.

Некоторые говорят, что это действительно Винник, а другие утверждают, что это всего лишь постанова, чтобы опорочить честное имя музыканта, который не может появляться на публике из-за проблем со здоровьем.

Ранее УНИАН писал, как сейчас выглядит женщина, которую называют женой Олега Винника.

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