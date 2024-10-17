Причиной стал предстоящий концерт певицы.

Популярную украинскую певицу Klavdia Petrivna, она же Соломия Опрышко, которая ранее зачитала рэп с Дашей Квитковой, подловили на обмане. Стало известно, что сделала артистка.

Накануне в своем Instagram знаменитость объявила, что она даст еще один концерт в Умани, Черкасская область. Выступление артистки запланировано на 18 октября.

Музыкальный портал "Музвар" в своем Telegram-канале подметил, что заявления исполнительницы оказались не правдивыми. Дело в том, что после двух концертов во Дворце спорта Klavdia Petrivna выступила во Львовской области. В анонсе этого концерта она указывала, что это будет последнее ее выступление на публике в этом году.

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А уже 16 октября певица пригласила поклонников на новый сольный концерт, назвав его "эксклюзивным". С ее слов понятно, что она будет выступать на маленькой площадке, с небольшим количеством гостей.

В подписи к анонсу Klavdia Petrivna написала: "Воспоминания о концерте на Львовщине до сих пор согревают мне сердце, уверена, что так будет и в Заставе (гостинично-ресторанный комплекс в Умани - УНИАН), к тому же в более интимной обстановке. Это событие не о масштабе, а о нашей с вами близости и душевной атмосфере".

Так что, вероятно, и это выступление может быть далеко не последним, но сама артистка пока ничего не говорит о будущих концертах.

К слову, во время так называемого "последнего в 2024 году" концерта в селе Новый Яр на Львовщине знаменитость изрядно удивила фанатов. Klavdia Petrivna кардинально сменила имидж и показалась в новом образе на сцене.

Напомним, ранее писательница Лада Лузина высказалась о Klavdia Petrivna. Она также объяснила, какие изменения произошли в украинской культуре за время войны.

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